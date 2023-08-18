



Перенос слушания по петициям в БАГАЦе: правительство озвучило сроки

Вечером, 18 августа, адвокат Илан Бомбах, представляющий правительство, все же попросил БАГАЦ перенести слушания по петициям против закона об "основании разумности".



Он считает, что заседание, запланированное на 12 сентября, нужно отложить как минимум на 21 день.



Более того, Бомбах попросил отсрочить предоставление министром юстиции Яривом Левиным пояснительной записки в пользу закона. Крайний срок на это истекает 3 сентября.



Ранее адвокат пояснил, что необходимо больше времени для формирования достойного ответа на петиции и изучение позиции юридического советника правительства по этому вопросу.



"Нам нужно ответить на множество петиций, рассмотреть все претензии. Нужно провести исследование, чтобы сравнить ситуацию с другими странами. Это требует тщательной и комплексной работы", пояснял он.