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Перенесено рассмотрение петиции в отношении решения Левина
15.09.2023 13:48 Алина Груднева

Перенесено рассмотрение петиции в отношении решения Левина

БАГАЦ перенес рассмотрение петиции Движения за качество управления относительно решения министра юстиции Ярива Левина не созывать комитет по назначениям судей.

О соответствующем решении было объявлено в пятницу, 15 сентября.

По предварительным данным, слушания решено отложить до 23 октября.

Таким образом, у Левина появится возможность, как и советовала юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара, предоставить дополнительные аргументы относительно его решения.

 

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