



Перенесено рассмотрение петиции в отношении решения Левина

БАГАЦ перенес рассмотрение петиции Движения за качество управления относительно решения министра юстиции Ярива Левина не созывать комитет по назначениям судей.



О соответствующем решении было объявлено в пятницу, 15 сентября.



По предварительным данным, слушания решено отложить до 23 октября.



Таким образом, у Левина появится возможность, как и советовала юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара, предоставить дополнительные аргументы относительно его решения.



