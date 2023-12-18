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Перенесено голосование в Совбезе по поводу Газы
18.12.2023 21:47 Алина Груднева

Перенесено голосование в Совбезе по поводу Газы

Запланированное на сегодня голосование в Совбезе ООН по резолюции относительно прекращения огня в Газе было перенесено.

По предварительным данным, оно состоится завтра, 19 декабря.

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Причиной переноса послужили затянувшиеся переговоры относительно формулировки текста резолюции.

Как сообщалось накануне, США призвали внести в текст слова с осуждением резни, устроенной ХАМАСом 7 октября.

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