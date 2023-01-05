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"Перемирие - это к беде"
05.01.2023 18:40 Аркадий Бочаровский

"Перемирие - это к беде"

Известный российский блогер Борис Рожин прокомментировал инициативу Кремля о прекращении огня.

Рожин пишет: “

1. Запад раскачивает в РФ кейс слабости и некомпетентности власти.

2. Власти, уже имея за плечами 8 лет минских перемирий и собственные признания, что никто их выполнять не собирался, снова запускают бодягу с "перемириями к дате". Рождественские перемирия уже были - они никогда не соблюдались. Как и "пасхальные", "хлебные", "школьные" и прочие так называемые "перемирия".

3. Решение очевидно вряд ли будет иметь большую популярность, даже несмотря на усилия официальной пропаганды по этому поводу.

4. Резонный шаг со стороны противника - 6 и 7 января заваливать снарядами и ракетами Донецк или любой другой город, чтобы слабость и некомпетентность власти была видна армии и обществу еще лучше.

5. Ну и далее все в рамках пункта №1.

В лучшем случае, боевые действия как шли, так и будут идти своим чередом".

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