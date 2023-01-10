



Перейти Рубикон: Саудия готова к нормализации с Израилем, но есть условие

Официальные лица Саудовской Аравии намекнули на готовность нормализовать отношения с Израилем на фоне общей для двух стран угрозы со стороны Ирана.



Об этом рассказал бывший старший советник произраильского Фонда защиты демократий (FDD) Джон Ханна, который возглавил посетившую в ноябре королевство делегацию.



"Высшее политическое руководство и руководство национальной безопасности в этой стране приняли решение, что они, по сути, готовы заключить мир с Израилем, нормализовать отношения. Они считают, что это отвечает их стратегическим интересам. Они сказали нам, что имеют те же угрозы, что и Израиль, в частности, со стороны Ирана", - отметил Ханна.



По его словам, саудиты продумали все требования, которые им необходимы для того, чтобы иметь возможность "перейти этот Рубикон", пойдя тем же путем, что и ОАЭ, Бахрейн и Марокко. Однако они не пойдут на мир с Еврейским Государством до тех пор, пока не восстановят отношения с США.



"Мы уехали с почти недвусмысленным сообщением о том, что проблема с точки зрения Саудовской Аравии не в Израиле и не в палестинцах. Это их неверие в нынешнее состояние двусторонних стратегических отношений с США. За последние несколько лет они подверглись прямым атакам иранских беспилотников и крылатых ракет на их самый важный объект нефтяной инфраструктуры. Они говорят: "На нас напали. США не ответили". Для саудовцев, суть сводится к следующему: "Прежде чем мы сможем нормализовать отношения с Израилем, а это то, чего мы хотим, нам нужно гораздо больше уверенности в том, что у нас есть нормальное стратегическое партнерство с Соединенными Штатами", - добавил он.