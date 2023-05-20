



Переговоры в тупике: Израиль готовится к 20-й неделе протестов

В субботу, 20 мая, в Израиле состоятся демонстрации против правовой реформы, которые проходят уже 20-ю неделю подряд.



Мероприятия состоятся в Тель-Авиве, Ашдоде, Иерусалиме, Хайфе и в 150 других местах по всей стране.



По словам организаторов, демонстрации проходят на фоне того, что переговоры между оппозицией и коалицией в резиденции президента зашли в тупик, а также из-за предстоящего голосования по госбюджету. На прошлой неделе ставшие уже традиционными митинги были значительно сокращены из-за обстрелов из Газы.



Сегодня основная акция протеста в Тель-Авиве начнется в 19:00 на площади Дизенгоф, откуда демонстранты пройдут маршем к улице Каплана. На сцене, как ожидается, выступят бывший глава бюджетного отдела минфина Шауль Меридор, писатель Сефи Рахлевски и заммэра Тель-Авива Мейтал Лехави.



"План правительства разграбить государственную казну в пользу политической коррупции, а не инвестировать в благосостояние граждан, является решительным шагом к превращению Израиля в диктатуру", — говорят организаторы.



По их словам, премьер-министр Нетаниягу продолжает "тратить время" на "вводящие в заблуждение переговоры", в то время как отдает 14 миллиардов долларов налогоплательщиков "своим политическим союзникам".



"Эти коррупционные действия служат средством, облегчающим выполнение диктаторских законов. Переговоры позволяют Нетаниягу продолжать ослаблять основы демократии. Мы призываем лидера оппозиции Лапида и депутата Ганца немедленно выйти из этих вводящих в заблуждение переговоров", - призывают организаторы.

