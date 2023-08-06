



Переговоры в Саудовской Аравии по Украине: итоги первого дня

В Саудовской Аравии проходит встреча советников лидеров 42 государств по прекращению агрессии России против Украины. По итогам первого дня стали известны детали переговоров, в ходе которых было определено, что в центре любого мирного соглашения должно быть уважение территориальной целостности и суверенитета Украины, а также верховенство Устава ООН. Об этом пишет издание Corriere della Sera.



Сообщается, что было принято решение о создании рабочих групп, задача которых состоит в обсуждении 10 пунктов Формулы мира, предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским.



После этого саммита планируется проведение переговоров на уровне лидеров государств, однако их сроки еще оговариваются. Источники издания сообщают, что организация такой встречи до конца 2023 может быть “вполне реальной”.



В двухдневном саммите принимают участие главные западные партнеры Украины, представители Глобального Юга и развивающихся стран, в том числе членов БРИКС Индии и Китая.



Как пишет The New York Times, встреча в Саудовской Аравии станет отправной точкой "масштабных дипломатических усилий" Украины в ближайшие месяцы, направленных на то, чтобы “взорвать позиции” России. По мнению издания, Украина может воспользоваться разногласиями Саудовской Аравии и РФ по объему добываемой нефти.