



Переговоры в резиденции Герцога: стороны стремятся к долгосрочному решению

Согласно совместному заявлению Еш Атид и Маханэ Мамлахти, группы по переговорам о судебной реформе провели в понедельник еще одну встречу в резиденции президента Ицхака Герцога .



“На встрече команды согласовали приверженность принципам демократии и защите своей независимости, стремясь принять законодательство, которое укрепит ее”, — говорится в заявлении.



Стороны добавили, что встреча прошла в “хорошей и позитивной атмосфере” и с “доброй волей”, поскольку обе стороны стремились к достижению долгосрочных договоренностей, а не просто временного решения.



Участниками переговорных встреч в понедельник были только эксперты, политиков на них не было.



На прошлой неделе команды как коалиционных, так и оппозиционных партий провели встречи в резиденции Герцога. Встречи проводились между президентом и отдельными представителями партии, а также между несколькими командами.



