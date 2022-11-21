



Переговоры Сербии и Косово завершились безрезультатно

Переговоры представителей Сербии и Косово об отсрочке решений по автомобильным номерам не дали результатов. Переговоры состоялись сегодня в Брюсселе.



Об этом сообщает агентство Tanjug со ссылкой на президента Сербии Александра Вучича. Отмечается, что переговоры длились более семи часов.



"По непонятным для меня причинам мы не смогли достичь абсолютно никакой договоренности. Сербская сторона была полностью конструктивной, и мы принимали десять раз измененные тексты, но албанская сторона не желала принять ничего. Все время дополняли что-то невозможное", - заявил Вучич.



