Переговоры с РФ: Подоляк назвал "состав делегации"
Российские агрессоры понимают только силу оружия. Переговоров в традиционном смысле с ними не будет. Об этом написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter в субботу, 5 ноября.
"Единственная возможная делегация для "переговоров" с Россией должна состоять из Abrams, Leopard, Marder, HIMARS. Место встречи – крайняя восточная точка международно признанных границ Украины", – написал Подоляк.
4 октября Зеленский подписал указ, который исключает ведение переговоров с Путиным, но при этом возможны переговоры с Россией.
Ранее в Кремле заявили, что готовы вести переговоры с различными странами о войне, но сама Украина отказывается от диалога.