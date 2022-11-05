



Переговоры с РФ: Подоляк назвал "состав делегации"

Российские агрессоры понимают только силу оружия. Переговоров в традиционном смысле с ними не будет. Об этом написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter в субботу, 5 ноября.



"Единственная возможная делегация для "переговоров" с Россией должна состоять из Abrams, Leopard, Marder, HIMARS. Место встречи – крайняя восточная точка международно признанных границ Украины", – написал Подоляк.

The only possible delegation for "negotiations" with Russia should consist of Abrams, Leopard, Marder, HIMARS. Meeting place — the easternmost point of the internationally recognized borders of Ukraine. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 5, 2022

4 октября Зеленский подписал указ, который исключает ведение переговоров с Путиным, но при этом возможны переговоры с Россией.Ранее в Кремле заявили, что готовы вести переговоры с различными странами о войне, но сама Украина отказывается от диалога.