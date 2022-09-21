



Переговоры с Ливаном: Лапид ответил на атаку Нетаниягу

Лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу выпустил ролик, в котором атаковал премьер-министра Яира Лапида в контексте продолжающихся переговоров Израиля и Ливана по демаркации морской границы.



В ролике Нетаниягу заявил, что сделка, в которой США выступают посредниками, приведет к тому, что деньги будут поступать террористической группировке "Хизбалла", действующей в Ливане.



Яир Лапид ответил на ролик Нетаниягу, сообщает Jerusalem Post.



"Заявление Нетаниягу ужасно безответственно", - сказал Лапид из Нью-Йорка за день до запланированного выступления перед Генеральной Ассамблеей ООН.



Глава правительства заявил, что Нетаниягу "нанес ущерб переговорам израильского правительства, а также нашей безопасности, политическим и экономическим интересам".



"Я дал нашим переговорным группам очень четкие параметры в координации с министром обороны в отношении наших потребностей в области безопасности, политических и экономических потребностей", - заявил Лапид.



"В США ведутся сложные переговоры", - сказал он, отметив, что Нетаниягу "не знает деталей, потому что не получил обновления по безопасности".

