



Переговоры по судебной реформе отменены из-за плотного графика Кнессета

Прямых переговоров между представителями коалиции и оппозиции по компромиссу судебной реформы на этой неделе не будет, говорится в заявлении официальной резиденции президента Ицхака Герцога.



В резиденции президента сообщили, что стороны попросили об этом в связи с плотным графиком работы законодательных органов на этой неделе, в ходе которой “будут проводиться интенсивные обсуждения и голосования по государственному бюджету”.



Вместо этого на этой неделе аппарат президента проведет отдельные “интенсивные” встречи с представителями обеих сторон, говорится в заявлении.

Прямые переговоры должны возобновиться на следующей неделе.