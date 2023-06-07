



Переговоры по судебной реформе: напряженность внутри коалиции растет

До того, как Кнессет изберет своих представителей в Отборочную комиссию судей тайным голосованием осталась неделя, и она будет критической для переговоров. Стороны постараются достичь договоренностей, которые предотвратят срыв переговоров. Несмотря на то, что на этой неделе официальных переговоров в резиденции президента не будет, за кулисами ведется интенсивная работа по несколько часов в день. Об этом пишет “Маарив”.



Источники, участвовавшие в переговорах, говорят: “Это момент истины, и было бы правильно относиться к нему именно так. Допустить провал переговоров было бы самым простым вариантом; это можно было сделать за минуту. Достаточно одного телефонного звонка, чтобы сказать: “Мы закончили”, но цена, которую Государство Израиль заплатит за крах – в экономическом, оборонном, дипломатическом и социальном плане – будет невообразимой. Обе стороны это хорошо знают”.



“С точки зрения президента, возможность срыва переговоров не рассматривается”, – заявили источники. “Мы приложим огромные усилия для достижения договоренностей между сторонами, при посредничестве в переговорах официальных лиц из резиденции президента. Стороны работают над достижением согласия, и стороны прилагают искренние и очень интенсивные усилия для достижения договоренностей”.



Однако, несмотря на усилия, прорыва не произошло, а пропасть, разделяющая стороны, не сократилась. Оппозиция не в ладах с лидерами протестного движения. Коалиция заявляет: “Если будет достигнуто временное соглашение, которое позволит продолжить переговоры, мы согласимся ввести представителя оппозиции в Отборочную комиссию судей”.



Но внутри коалиции существуют жесткие разногласия между одним лагерем, настаивающим на соглашении, во главе с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, председателем ШАС Арье Дери, министром по стратегическим вопросам Роном Драмером и лагерем, выступающим за судебную реформу. Сюда входят министр юстиции Ярив Левин, министр финансов Бецалель Смотрич, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир и другие члены коалиции.

Источники, участвовавшие в переговорах, считают, что “это вещи, которые не помогают в достижении соглашений. Цель состоит в том, чтобы найти решения, приемлемые и законные в глазах обеих сторон”.



Внутри “Ликуда”» растет давление на Нетаниягу, чтобы он не откладывал судебную реформу, начиная с несогласия на заморозку или отказ от законопроекта о Комитете по отбору судей. Форум “Дрор”, состоящий из членов партии, поддерживающих судебную реформу и близких к министру юстиции Левину, недавно подал апелляцию с требованием созвать Центральный комитет партии для обсуждения и голосования по предложению в поддержку реформы. Заявители требуют вынести этот вопрос на предстоящую 11 июня конференцию ЦК “Ликуд”, которую министр Хаим Кац созвал для утверждения нового состава муниципального правления партии.



Пока около 850 членов ЦК "Ликуд" уже подписали требование о включении вопроса в повестку дня съезда и голосовании по предложению. С другой стороны, источники в “Ликуд” сообщили, что партия склоняется к тому, чтобы не ставить этот важный вопрос на обсуждение на предстоящей конференции. Вместо этого, скорее всего, будет созвано специальное заседание ЦК “Ликуд” для обсуждения этого вопроса.



Формулировка предложения, которое, как ожидается, будет принято, гласит: "ЦК "Ликуд" поддерживает премьер-министра и министра юстиции в их попытках достичь широкого согласия по судебной реформе. Это не означает, что мы отвергаем фундаментальный принцип: нация имеет право избирать своих судей. Если такое соглашение может быть достигнуто, центральный комитет призывает "Ликуд" и всех его представителей протянуть руку помощи и без опасений принять эту поправку к законопроекту о комитете по отбору судей в третьем чтении".