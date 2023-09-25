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Переговоры по нормализации: Саудовская делегация посетит Аббаса
25.09.2023 19:55 Наталья Богинская

Переговоры по нормализации: Саудовская делегация посетит Аббаса

Саудовская делегация должна посетить главу Палестинской автономии (ПА) Махмуда Аббаса в Рамалле на этой неделе. Об этом сообщило в воскресенье, 24 сентября, агентство Reuters.

Делегацию возглавит нерезидентный посланник Саудовской Аравии в ПА, который был назначен в прошлом месяце.

Визит делегации пройдет на фоне продолжающихся дипломатических усилий по нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией.

Госсекретарь США Энтони Блинкен недавно заявил, что проблема палестинских арабов станет частью соглашения о нормализации отношений.

 

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