Переговоры по нормализации: Саудовская делегация посетит Аббаса
Саудовская делегация должна посетить главу Палестинской автономии (ПА) Махмуда Аббаса в Рамалле на этой неделе. Об этом сообщило в воскресенье, 24 сентября, агентство Reuters.
Делегацию возглавит нерезидентный посланник Саудовской Аравии в ПА, который был назначен в прошлом месяце.
Визит делегации пройдет на фоне продолжающихся дипломатических усилий по нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией.
Госсекретарь США Энтони Блинкен недавно заявил, что проблема палестинских арабов станет частью соглашения о нормализации отношений.