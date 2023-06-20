



Переговоры по Комитету по назначению судей начнутся во время текущей сессии

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу пообещал главам коалиционных фракций, что переговоры об изменении состава Комитета по назначению судей начнутся во время текущей летней сессии Кнессета, но вопрос еще не поставлен на голосование.



Коалиция разрабатывает смягченный вариант закона, в котором коалиция не будет иметь большинства в Комитете. В то же время, судьи БАГАЦа в комитете больше не будут иметь права накладывать вето на назначения в Верховный суд.

