



Переговоры по Карабаху: глава британской разведки посетил Армению

В пятницу, 16 декабря, глава британской разведки MI6 Ричард Мур прибыл в Ереван на переговоры с главой правительства Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщается на сайте армянского правительства.



В сообщении говорится, что собеседники обсудили вопросы, связанные с происходящими в регионе Южного Кавказа событиями и процессами, а также “коснулись темы региональной и международной безопасности”.



В июле 2022 года в ходе визита в Армению с Пашиняном встречался директор ЦРУ США Уильям Бернс.



Ранее Франция, как участница переговорной группы по мирному урегулированию между Арменией и Азербайджаном по вопросу Нагорного Карабаха подтвердила намерение обеих сторон подписать мирное соглашение между странами до конца этого года.



В свою очередь Пашинян во вторую годовщину подписания перемирия после второй карабахской войны предложил вернуться к границам 1991 года между Арменией и Азербайджаном.



Напомним, 9 ноября 2020 года после шестинедельной второй карабахской войны президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.



По договоренностям, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, а в последующие дни армянские силы возвратили Азербайджану полный контроль над захваченными ими территориями за пределами бывшей Нагорно-Карабахской автономной области – четыре района, при этом так называемый Лачинский коридор – автомобильная дорога, объединяющая центр Нагорного Карабаха с Арменией – осталась незаблокированной.