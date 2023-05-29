



Переговоры о судебной реформе возобновятся во вторник

Команды по переговорам от коалиции и оппозиции возобновят переговоры в резиденции президента во вторник после краткого перерыва из-за обсуждения бюджета и голосования на прошлой неделе, сообщил в воскресенье 13 канал.



Переговоры должны возобновиться по мере приближения крайнего срока 15 июня для формирования Отборочной комиссии судей . Состав комиссии является одним из наиболее спорных вопросов между сторонами, поскольку коалиция хочет получить большинство в комитете и, таким образом, контролировать назначения судей, в то время как оппозиция не согласна на это.



Коалиция отложила первоначальный срок формирования Комиссии еще в марте, но решила не откладывать его снова, а это означает, что комитет должен сформироваться к 15 июня на основе действующего закона, и будет включать в себя трех судей БАГАЦ (один из которых должен быть главным судьей), двух министров (один из которых должен быть министром юстиции), двух членов Кнессета и двух членов Коллегии адвокатов Израиля.



Согласно закону, члены Кнессета в комитет избираются конфиденциальным голосованием. Это голосование должно состояться 14 июня. Коалиция традиционно позволяет оппозиции занять одно из двух мест в Кнессете в Комитете, но члены коалиции пригрозили, что, если к моменту голосования соглашения не будут достигнуты, она воспользуется своим большинством в Кнессете, чтобы нарушить эту традицию и предоставить себе оба места. Однако, поскольку голосование носит конфиденциальный характер, коалиция не может заранее гарантировать, что ей это удастся.



Лидер оппозиции и председатель “Еш Атид” Яир Лапид объявил несколько недель назад, что кандидатом от партии в комитет будет бывший министр энергетики, депутат Кнессета Карин Эльхарар. “Еш Атид” в понедельник призвала “А-маханэ а-мамлахти”, вторую оппозиционную партию, участвующую в переговорах о судебной реформе, также поддержать кандидатуру Эльхарар.



Представители Коллегии адвокатов Израиля также еще неизвестны, так как ассоциация находится в разгаре выборов своего нового председателя.

Два судьи БАГАЦа, в том числе главный судья Эстер Хают и судья Анат Барон, должны уйти в отставку в октябре. Задержка с созывом комитета может привести к задержке назначения новых судей, которые заменят их в суде, состоящем из 15 членов.



Группа юристов протеста против правительственной судебной реформы написала в понедельник президенту Ицхаку Герцогу, что “переговоры зашли в тупик”, и вместо политических представителей, в настоящее время участвующих в переговорах, “единственный выход из кризиса” должен был сформировать общественный комитет, состоящий из юристов, ученых, представителей интеллигенции, отставных судей и бывших членов Кнессета, которые “представляют все слои израильского общества и его преобладающие мнения”.



Согласно предложению группы, общественный комитет должен будет опубликовать в течение 12 месяцев пакет основных законов, которые он предлагает в качестве основы для конституции.