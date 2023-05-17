



Переговоры о судебной реформе приближаются к компромиссу

Команды переговорщиков от оппозиции и коалиции, которые встречались в резиденции президента для достижения соглашения по судебной реформе, добились значительного прогресса в достижении компромисса, сообщает "Решет Бет".



В материале радиостанции говорится, что обе стороны достигли согласия по двум ключевым вопросам: будущее использование судами "стандарта разумности" и статус юридических советников министерств.



Решение этих двух вопросов, говорится в докладе, позволило участникам переговоров полностью сосредоточиться на наиболее спорных вопросах, включая состав комитета по назначению судей и предлагаемую судебную реформу.



В дополнение к соглашениям о стандарте разумности и статусе юридических консультантов в правительственных министерствах, обе стороны также близки к компромиссу в отношении внесения поправок в основные законы, а также повышения планки для пересмотра вето БАГАЦа на законы Кнессета.



Однако, несмотря на достигнутый прогресс, оппозиция, по сообщениям, отказалась от заключения частичных соглашений - формальной поддержки тех областей, где компромисс уже достигнут - и настаивает на том, что она привержена подходу "все или ничего".



"Мы привержены сохранению стабильного и демократического Израиля и не пойдем на компромисс в вопросе деполитизации судебной системы", - говорится в заявлении партии Махане Мамлахти.



"К сожалению, нет никакого прогресса, и не будет никаких соглашений, пока не будет решен вопрос о комитете по выбору судей".



Председатель комитета Кнессета по конституции, законодательству и правосудию Симха Ротман (Религиозно-сионистская партия), один из архитекторов судебной реформы, заявил во вторник вечером, что он "пессимистично оценивает шансы на достижение соглашения".



Вместо этого, продолжил он, "реформа будет продвигаться постепенно, по одному закону, основываясь на решениях лидеров фракций коалиции". Оппозиция увлеклась протестами в ущерб стране".