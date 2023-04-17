



Переговоры о судебной реформе: “Еш Атид” против политизации судей

Переговоры, направленные на достижение согласия по спорному правительственному закону о пересмотре судебной системы, должны были возобновиться в резиденции президента в понедельник, на следующий день после того, как партия “Авода” отозвала свою переговорную группу, заявив, что сделки тайно достигаются за ее спиной.



Переговорные группы от оппозиционных партий “Еш Атид” и “А-маханэ а-Мамлахти” должны были провести переговоры с представителями коалиции для “концентрированных и углубленных” переговоров, говорится в заявлении канцелярии президента Ицхака Герцога в воскресенье.

Сообщается, что переговоры будут “рассматривать основные вопросы” после того, как предыдущие раунды были посвящены процедурным вопросам и установлению доверия между сторонами.



Партия “Еш Атид” заявила, что обязана сохранить нынешний Комитет по отбору судей, “чтобы не создавать ситуации, когда политики могут назначать судей в Израиле”. Состав коллегии, назначающей судей, стал главным препятствием на пути достижения соглашения между правительством и оппозицией.

Еш Атид заявила, что будет настаивать на обсуждении на переговорах предложения по закреплению ценностей Декларации независимости в квазиконституционных Основных законах Израиля.



В интервью газете The Guardian глава конституционного комитета Кнессета Симха Ротман, который возглавляет реформу, заявил, что выступает против любого вето при выборе судей, что противоречит содержанию существующего спорного законопроекта о назначениях судей.



Действующее законодательство, которое может быть вынесено на рассмотрение во втором и третьем чтении на пленуме Кнессета в течение 24 часов, если так решит коалиция, позволяет правительству использовать предлагаемое им большинство в избирательной комиссии для назначения первых двух мест в БАГАЦ, которые становятся вакантными в каждом сроке, что дает правительству виртуальное право вето на назначения. Правительству также будет передан контроль над всеми назначениями в судах низшей инстанции.



Согласно сообщенной схеме, Комитет, определяющий судей, не будет укомплектован ни политиками, ни судьями. Вместо этого представители будут назначаться политиками и судьями в соответствии с согласованным набором критериев. Представители будут представлять различные области и будут юридическими лицами, учеными, исследователями, отставными судьями и другими.



Коалиция по-прежнему сможет назначать большинство представителей в Комитет. По прошествии определенного периода времени представители станут полностью независимыми и больше не будут нуждаться в поддержке депутата Кнессета или судьи, выдвинувшего их.

Несмотря на продолжающиеся переговоры, согласно сообщению 12-го канала в воскресенье, коалиция намерена внести один из центральных законопроектов своего плана – тот, который серьезно ограничит полномочия юрисконсультов министерства, когда Кнессет вновь соберется на свою летнюю сессию в конце месяца.