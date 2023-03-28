



Переговоры о компромиссе? Взрыв возмущения в оппозиции

Одна из членов переговорной команды Еш Атид, депутат Кнессета Карин Эльхарар, выступила с резкой критикой в адрес коалиции. "Заявление об отсрочке принятия реформ и немедленное вынесение закона об изменении состава комиссии по назначениям судей на второе и третье чтение на пленарном заседании. Нет сомнений, что так не ведут настоящий разговор с открытой душой. Так ведут себя мошенники".



Член Кнессета от Авода Наама Лазми определила шаг коалиции как "пистолет приставили к виску". "Только закончили выступление на пленуме, а секретарь Кнессета объявляет, что судебные законы вынесены на второе и третье чтение. Стоп? Больше похоже на пистолет, приставленный к виску", - написал Лазми.



Член Кнессета Юлия Малиновская от НДИ заявила, что "коалиция теперь положила на стол Кнессета законы - основу судебной системы и судов". Есть ли что-то еще, во что верят Биби, Бен-Гвиру и Левину? Я действительно не верю!!!!"