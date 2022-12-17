



Переговоры на высшем уровне: власти Перу пытаются положить конец кризису

Власти Перу провели переговоры на высоком уровне, чтобы попытаться разрешить углубляющийся политический кризис, вызванный уходом бывшего президента.



Государственный совет, орган, состоящий из представителей всех ветвей власти, и церковные лидеры провели трехчасовую встречу в столице страны, сообщает BBC.



После встречи в пятницу вечером глава Национального совета юстиции Хосе Авила призвал перуанцев избегать насилия и вести мирный диалог с властями. Новый президент страны - Дина Болуарте - не сделала никаких заявлений.



