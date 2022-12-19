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Переговоры между Саудовской Аравией и Ираном зашли в тупик
19.12.2022 14:45 Алина Груднева

Переговоры между Саудовской Аравией и Ираном зашли в тупик

Переговоры между Саудовской Аравией и Ираном зашли в тупик на фоне массовых протестов в Исламской Республике.

 
Они проводились при посредничестве Багдада. 
 
Диалог в тупике в основном из-за заявлений Тегерана о том, что королевство сыграло роль в подстрекательстве к массовым протестам.
 
Уточняется, что шестой раунд переговоров не был запланирован, поскольку Тегеран отказывается встречаться с официальными лицами Саудовской Аравии. 
 
"Ирано-саудовские переговоры зашли в тупик, и это окажет негативное влияние на регион", — считает иракский депутат и член парламентского комитета по международным отношениям Амер аль-Файез.

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