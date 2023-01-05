



"Переговоры между Нетаниягу и Ганцем уже идут"

После публикаций призывов председателя Махане Мамлахти Бени Ганца к премьер-министру Биньямину Нетаниягу о совместной работе над изменениями в системе правосудия, высокопоставленный член НДИ Одед Форер заявил, что между партиями уже ведутся переговоры о вхождении в правительство.



В интервью программе на радио 100FM Форер прокомментировал это сообщение, заявив, что ему непонятно требование Ганца начать переговоры с Нетаниягу, поскольку переговоры между сторонами уже ведутся.





"Мои осведомленные источники сообщили мне, что переговоры между Ганцем и Нетаниягу уже ведутся", - сказал Форер в интервью.