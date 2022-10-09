



Переговоры Израиля и Ливана: есть прогресс

Переговоры по морской границе Израиля и Ливана продолжают продвигаться в сторону подписания соглашения, о чем заявил высокопоставленный чиновник американской администрации, сообщает портал Walla.



Согласно информации, стороны обменялись несколькими проектами соглашения в попытке преодолеть существующие разногласия в позициях.



Американская администрация также оказывает давление на Лиман, чтобы тот отказался от части поправок, которые недавно внес в соглашение, о чем сообщает портал Mako.



"Несмотря на то, что переговоры сдвинулись с мертвой точки, в израильских силовых структурах готовятся к возможной эскалации на севере. Там дали разрешение добывающей компании на продолжение работ в районе месторождения Кариш, которое оспаривает Ливан, несмотря на то, что оно находится на средиземноморском шельфе напротив Хайфы", — пишет издание.