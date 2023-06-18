Переговоры Блинкена и главы МИД Китая длились более 5 часов: первые результаты
Государственный секретарь США Энтони Блинкен встретился с министром иностранных дел Китая Цинь Ганом. Их переговоры проходили более пяти часов в воскресенье, сообщает CNN.
Блинкен отправился в Пекин с визитом, чтобы вернуть напряженные отношения между США и Китаем в прежнее русло и затронуть такие темы, как война в Украине.
Первая встреча Блинкена со своим коллегой-дипломатом завершилась через пять с половиной часов. Затем он перешел к рабочему ужину.
Как отмечают в коммюнике, опубликованном спикером Госдепа, разговор был "содержательным и конструктивным".
Госсекретарь подчеркнул важность дипломатии и сохранение открытых каналов коммуникации по всему спектру вопросов, чтобы уменьшить риск ошибочного восприятия и расчетов. Госсекретарь поднял ряд вопросов, вызывающих обеспокоенность, и говорил также о возможности сотрудничества с Китаем в общих транснациональных вопросах, где наши интересы ", – говорится в коммюнике.
Блинкен также отметил, что США продолжат продвигать свое видение свободного и открытого мира и поддерживают основанный на правилах международный порядок.
Госсекретарь пригласил своего визави в Вашингтон и они договорились запланировать визит на дату, которая будет подходить обеим сторонам.
В коммюнике Пекина отмечают, что Цинь Ган выразил Блинкену сожаление по поводу того, что отношения США и Китая "на самом худшем уровне" за все время, поскольку это не выгодно обеим сторонам и всему миру. Он отметил, что Китай стремится выстраивать "стабильные, предполагаемые и конструктивные" двусторонние отношения и надеется, что Вашингтон со своей стороны продемонстрирует "объективное и рациональное" понимание Китая и все неоднозначные ситуации будут разрешаться спокойно.
Китайский топ-дипломат напомнил позицию Пекина по отношению к Тайваню и отметил, что это "важнейший вопрос в отношениях и наиболее явный риск".
Подтверждают и договоренность запланировать визит в Вашингтон.
Об Украине в обоих коммюнике прямо не упоминают.