



Переговоры Блинкена и главы МИД Китая длились более 5 часов: первые результаты

Государственный секретарь США Энтони Блинкен встретился с министром иностранных дел Китая Цинь Ганом. Их переговоры проходили более пяти часов в воскресенье, сообщает CNN.



Блинкен отправился в Пекин с визитом, чтобы вернуть напряженные отношения между США и Китаем в прежнее русло и затронуть такие темы, как война в Украине.



Первая встреча Блинкена со своим коллегой-дипломатом завершилась через пять с половиной часов. Затем он перешел к рабочему ужину.



Как отмечают в коммюнике, опубликованном спикером Госдепа, разговор был "содержательным и конструктивным".



Госсекретарь подчеркнул важность дипломатии и сохранение открытых каналов коммуникации по всему спектру вопросов, чтобы уменьшить риск ошибочного восприятия и расчетов. Госсекретарь поднял ряд вопросов, вызывающих обеспокоенность, и говорил также о возможности сотрудничества с Китаем в общих транснациональных вопросах, где наши интересы ", – говорится в коммюнике.



Блинкен также отметил, что США продолжат продвигать свое видение свободного и открытого мира и поддерживают основанный на правилах международный порядок.



Госсекретарь пригласил своего визави в Вашингтон и они договорились запланировать визит на дату, которая будет подходить обеим сторонам.



В коммюнике Пекина отмечают, что Цинь Ган выразил Блинкену сожаление по поводу того, что отношения США и Китая "на самом худшем уровне" за все время, поскольку это не выгодно обеим сторонам и всему миру. Он отметил, что Китай стремится выстраивать "стабильные, предполагаемые и конструктивные" двусторонние отношения и надеется, что Вашингтон со своей стороны продемонстрирует "объективное и рациональное" понимание Китая и все неоднозначные ситуации будут разрешаться спокойно.



Китайский топ-дипломат напомнил позицию Пекина по отношению к Тайваню и отметил, что это "важнейший вопрос в отношениях и наиболее явный риск".

Подтверждают и договоренность запланировать визит в Вашингтон.



Об Украине в обоих коммюнике прямо не упоминают.





