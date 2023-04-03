



Переговорщики от “Аводы” встретились с юристоами, выступающими против реформы

Переговорная группа от партии “Авода” встретилась в понедельник утром с представителями группы кампании “черные мантии“, представляющей юристов, выступающих против судебной реформы .



В заявлении партии говорится, что стороны “обсудили общие красные линии для продолжения переговоров в резиденции президента“.



“Среди ключевых пунктов соглашения — недопущение политизации комиссии по назначениям судей и допуск в комиссию профессионалов, включая представителей Коллегии адвокатов, с целью сохранения независимости судебной системы“, — говорится в заявлении.



В ближайшие дни переговорная группа от партии “Авода” продолжит встречи с представителями протестующих.



Ранее в понедельник в партии “Авода” объявили, что выступают против увеличения представительства коалиции в комиссии по назначениям судей.

”Это опасный процесс, который в конечном итоге превратит комитет из профессионального в политический комитет, со сделками и сделками, которые серьезно подорвут независимость суда и его профессионализм, и, без сомнения, доверие общества к суду”, - говорится в заявлении партии.



”Команда “Аводы” выражает свое твердое несогласие с этой уступкой со стороны оппозиционных фракций и ожидает, что они не позволят себе нанести необратимый ущерб комиссии по назначениям судей и, таким образом, независимости суда”, — заявила партия.



