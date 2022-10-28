



"Передовую провалили до второго рубежа". Генерал Кадыров ищет генерала Лапина





Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от генерал-полковника Александра Лапина, который руководил обороной россиян, выйти с ним на связь из-за прорыва ВСУ в районе населенных пунктов Терны, Торское и Ямполовка Донецкой области, сообщает The Insider.



Кадыров написал в своем Telegram-канале, что нужны тактические и кадровые изменения «сейчас, а не завтра».



В сообщении Кадыров называет одного из основателей ЧВК Вагнера Евгения Пригожина «братом» и «прирожденным воином», а также советует прислушиваться к нему и делать выводы. Сам Пригожин ранее критиковал военное руководство России в личной беседе с Путиным, жаловался на плохое командование и неумелые действия военачальников, сообщала The Washington Post.



«Что касается генерал-полковника Лапина, то последние несколько дней я пытаюсь через своих командиров спецподразделений установить с ним связь. Но мои ребята не могут его найти. Разве не должен командующий быть на своем месте и на связи с коллегами? А всё потому, что я хочу с ним поговорить о недавнем прорыве врага в районе линии обороны населенных пунктов Терны, Торское и Ямполовка, которую без боя пересекли пять бэтээров и 50 неонацистов, и где ответственным был Лапин. В итоге, чтобы помочь остановить продвижение противника на его участке, было принято решение о снятии с обороны города Рубежное и переброске одного усиленного батальона и одной роты.



Целые сутки переброшенные туда силы не могли найти бойцов Лапина. Пришлось самим держать оборону и затем успешно продвигаться вперед. В то же время все эти дни интернет-ресурсы только и рассказывали о великих подвигах ЦВО под руководством Лапина, с которым никто не мог даже элементарно связаться. Как итог — брошенные им без связи, питания и боеприпасов деморализованные бойцы оказались в Рубежном, Кременной, откуда их вылавливают до сих пор и возвращают на передовую, но уже проваленную почти до второго рубежа».



Кадыров заявил, что сейчас повторяется история со «сдачей линии обороны Красный Лиман». По его словам, военнослужащим удалось избежать трагедии на этом участке только за счет верного размещения сил на втором эшелоне линии обороны. Сейчас за Лапиным оборона Сватово и Макеевки, подчеркнул глава Чечни.



«Я задаюсь вопросами: никого не интересует, каким образом Лапин получил звезду за взятие Лисичанска, в котором он даже не был? Никого не интересует, как он умудрился сдать Красный Лиман и почему не было проверки? Никого не интересует, как он умудрился открыть брешь для противника и почему снова не было проверки? Никого не интересует, где он сейчас находится? Никого не интересует, кто его так хорошо прикрывает?»



Он призвал что-то делать, пока Россия не потеряла парней и «отбитые поселки».



В начале октября Кадыров уже обвинял Лапина в потере Лимана.