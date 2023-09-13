



Передача вооружений ПА: Бен-Гвир требует от Нетаниягу ответов

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир потребовал от премьер-министра Биньямина Нетаниягу ответов относительно скандала вокруг передачи с одобрения Израиля вооружений силам безопасности Палестинской автономии.



Соответствующее заявление он сделал днем, 13 сентября.



"Господин премьер-министр, если вы не заявите, что сообщения о передаче оружия Палестинской автономии неверны, будут последствия", - пригрозил Бен-Гвир.



По его словам, если Нетаниягу намерен добиться создания "Осло 2.0", то об этом нужно известить министров и граждан.



"Тогда мы будем действовать соответствующим образом", - резюмировал он.



Ранее появились новые подробности о вооружениях, которые были переданы Палестинской автономии. Что примечательно, министр обороны Йоав Галант отрицает информацию о том, что Израиль дал на это одобрение.