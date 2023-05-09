



Перед выборами Эрдоган пообещал госслужащим поднять зарплаты на 45%

Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о повышении зарплат госслужащим на 45% за пять дней до того, как в стране пройдут президентские выборы. Об этом сообщила пресс-служба президента.



Соответственно, минимальная зарплата государственных служащих будет составлять около $770. В общей сложности турецкие власти планируют повысить заработные платы 700 тысячам госслужащих в 2023-2024 годах. Также президент Турции заявил, что собирается увеличить на 70% оплату сверхурочной работы, на 8% больше платить работающим ночью и добавить 10% для обеспечения ветеранов.



Выборы в Турции намечены на 14 мая. По результатам предыдущих соцопросов, Эрдоган может победить в первом туре выборов, но не набрать более 50%. Во втором же туре, по прогнозам, он уступает всем оппозиционным кандидатам. После того как, оппозиция определилась с единственным кандидатом - 74-летним политиком Кемалем Кылычдароглу, рейтинги властей начали стремительно падать. Позже турецкий президент Эрдоган пообещал туркам бесплатный газ и заявил о начале поступления газа из месторождений Черного моря.



Также Реджеп Эрдоган повысил импортную пошлину на зерновые с нуля до 130% , чтобы замедлить годовую инфляцию, которая, по данным местного издания Daily Sabbah, достигла 50,5%.



Оппозиционный блок из шести партий обещает свернуть множество реформ Эрдогана. Там хотят вернуться в парламентскую демократию, а также восстановить независимость Центрального банка. Ожидается, что запланированные на 14 мая выборы станут одними из самых тяжелых для Эрдогана и его партии, находящихся у власти с 2003 года.