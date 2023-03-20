



Перед встречей с Путиным: Си Цзиньпин "верит в мир" между Украиной и РФ

В понедельник, 20 марта, состоится визит в Москву лидера КНР Си Цзиньпина, где он проведет встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Он станет первым мировым лидером, который встретится с российским лидером после выдачи ордера Международным уголовным судом на арест Путина.



На повестке дня есть вопрос Украины. Накануне визита на сайте Министерства иностранных дел была опубликована статья о китайско-российских отношениях, в которой говорится о том, что Китай "прилагает активные усилия к содействию примирению и мирным переговорам".



Китайский лидер выразил уверенность в возможности мирного урегулирования "конфликта" между Россией и Украиной.



Си Цзиньпин отметил, что "с начала прошлого года наблюдается тотальное обострение украинского кризиса" и перечислил пункты мирного плана, который Китай предложил 24 февраля. По его словам, Китай "прилагает активные усилия к содействию примирению и мирным переговорам".



"Сложные проблемы не имеют простых решений. Мы убеждены, что рациональный выход из украинского кризиса и путь к прочному миру и всеобщей безопасности в мире найдутся, если все будут руководствоваться концепцией общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности, продолжать диалог и консультации в равноправном, благоразумном и прагматичном ключе", – написал лидер КНР.



В статье Си Цзиньпина также говорится, что Китай и Россия "прилагают совместные усилия к продвижению многополярности и демократизации международных отношений. Стороны действенными шагами претворяют в жизнь подлинную многополярность".



Напомним, Си Цзиньпин посетит Россию с государственным визитом 20-22 марта. В КНР заявили, что целью визита главы Китая в РФ является "призыв к миру".