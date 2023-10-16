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Перед разговором с Нетаниягу: Путин созвонился с Раиси
16.10.2023 15:37 Алина Груднева

Перед разговором с Нетаниягу: Путин созвонился с Раиси

Президент России Владимир Путин в преддверии разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу созвонился с иранским коллегой Ибрагимом Раиси.

По данным иранского информагентства ISNA, стороны обсудили ситуацию в Газе.

"Раиси предостерег от продолжения преступлений сионистского режима. Он считал продолжение блокады Газы причиной длительной и широкомасштабной войны. В этой беседе обсуждались и события на Кавказе", - сказал представитель Раиси.

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