



Перед началом заседания БАГАЦа: Дери следует убрать из правительства

Председатель движения за качество правительства, адвокат Элиад Шрага, заявил сегодня утром 5 января в начале слушаний в БАГАЦа, что верховные судьи должны вывести Дери из состава правительства.



По словам Шрага, "вчера мы в живом эфире увидели, как работает сицилийская мафия, как они угрожают сокрушить верховенство правоохранительной системы, путем попытки ввести в израильское правительство преступного министра."



"Министр, который имеет три очень серьезных судимости, министр, который пытался захватить офис генерального прокурора, министр, который в прошлом уже менял законы в свою пользу и Основной закон правительства на тот момент в 2001 году, этот министр не может быть министром в израильском правительстве".



Шрага также сказал: "Этот человек должен быть удален из правительства Израиля. БАГАЦ, несмотря на все трудности, несмотря на угрозы, должен выдержать шквал и должен убрать этого министра с его поста".



"Я просто хочу упомянуть, что ровно 30 лет назад мы стояли здесь, в Верховном суде, и пять отважных судей решили сместить Дери с его поста".