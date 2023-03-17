Новости » Политика
Перед домом министра обороны проходит акция протеста
17.03.2023 11:35 Евгения Маркова

Перед домом министра обороны проходит акция протеста

Десятки протестующих пришли в знак протеста против правовой революции перед домом министра обороны Йоава Галанта в мошаве Амикам.

Среди протестующих есть матери женщин-военнослужащих и солдаты, регулярно участвующие в акции протеста. В последние дни матери подписали петицию на имя министра Галанта и предостерегают от изменений, включенных в план Нетаниягу-Левина.

Матери утверждали, что "после назначения Галланта министром обороны грубо нарушается священный договор между ЦАХАЛом и государством и что дети, воспитанные на ценностях долга службы, могут стать заложниками в армии, которая больше не служит сионистскому видению".

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы