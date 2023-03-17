



Перед домом министра обороны проходит акция протеста

Десятки протестующих пришли в знак протеста против правовой революции перед домом министра обороны Йоава Галанта в мошаве Амикам.



Среди протестующих есть матери женщин-военнослужащих и солдаты, регулярно участвующие в акции протеста. В последние дни матери подписали петицию на имя министра Галанта и предостерегают от изменений, включенных в план Нетаниягу-Левина.



Матери утверждали, что "после назначения Галланта министром обороны грубо нарушается священный договор между ЦАХАЛом и государством и что дети, воспитанные на ценностях долга службы, могут стать заложниками в армии, которая больше не служит сионистскому видению".