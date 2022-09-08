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Перед ЧМ мира по футболу: Израиль и Катар ведут важные переговоры
08.09.2022 06:30 Ольга Белозерова

Перед ЧМ мира по футболу: Израиль и Катар ведут важные переговоры

Иерусалим ведет прямые переговоры с Дохой с целью достижения соглашения, согласно которому Израиль сможет оказывать консульскую помощь израильтянам, планирующим поехать на Чемпионат мира по футболу 2022 года, который пройдет в Катаре этой зимой.

Об этом сообщает израильская пресса.

Согласно данным KAN, Израиль также стремится установить де-факто дипломатическое присутствие в Катаре. Напомним, что между Катаром и Израилем нет официальных дипломатических отношений. 

Как утверждается, высокопоставленные израильские официальные лица недавно посетили Катар для переговоров по координации перед турниром. Израиль изъявил желание создать офис в Катаре, но Катар холодно отнесся к этой идее. Отмечается, что переговоры по этому вопросу все еще продолжаются, и решение не было принято. 

Катар, в свою очередь, попросил Израиль разрешить палестинским арабам летать на игры Чемпионата мира. 

Сообщается, что Катар рассматривает проведение чемпионата мира по футболу как возможность увеличить свое присутствие на Ближнем Востоке.

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