



Перед ЧМ мира по футболу: Израиль и Катар ведут важные переговоры

Иерусалим ведет прямые переговоры с Дохой с целью достижения соглашения, согласно которому Израиль сможет оказывать консульскую помощь израильтянам, планирующим поехать на Чемпионат мира по футболу 2022 года, который пройдет в Катаре этой зимой.



Об этом сообщает израильская пресса.



Согласно данным KAN, Израиль также стремится установить де-факто дипломатическое присутствие в Катаре. Напомним, что между Катаром и Израилем нет официальных дипломатических отношений.



Как утверждается, высокопоставленные израильские официальные лица недавно посетили Катар для переговоров по координации перед турниром. Израиль изъявил желание создать офис в Катаре, но Катар холодно отнесся к этой идее. Отмечается, что переговоры по этому вопросу все еще продолжаются, и решение не было принято.



Катар, в свою очередь, попросил Израиль разрешить палестинским арабам летать на игры Чемпионата мира.



Сообщается, что Катар рассматривает проведение чемпионата мира по футболу как возможность увеличить свое присутствие на Ближнем Востоке.