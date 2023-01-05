



Перед БАГАЦем - демонстрации противников закона Дери



Еще до начала слушаний, которые начнутся в 9:00 и будут транслироваться в прямом эфире, ожидается, что у здания Верховного суда собираются демонстранты из различных протестных организаций.



"Мы вопием против преступника, который был трижды осужден и хочет вернуться на место преступления с помощью презренного персонального закона. В то время как в Верховном суде адвокаты будут выступать против этого позора, мы на улице будем заявлять о себе. Это чрезвычайная ситуация. В каждой нормальной стране должна быть четкая норма - преступник не будет работать министром!", - заявила организация "Цав Шмоне для спасения демократии".