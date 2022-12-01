



Пентагон заключил миллиардный контракт на NASAMS для Украины

Министерство обороны США заключило контракт на производство и закупку передовых систем противовоздушной обороны NASAMS для Украины. Об этом говорится в официальном сообщении Пентагона.



"Компания Raytheon Co., г.Тьюксбери, штат Массачусетс, получила контракт с фиксированной ценой на сумму $1,216 миллиарда на закупку передовых зенитно-ракетных систем, а также соответствующего оборудования, услуг и запчастей для поддержки усилий для Украины", - отмечается в сообщении.



При этом отмечается, что работы будут производиться в Тьюксбери с ориентировочной датой завершения 28 ноября 2025 года.



Денежные средства на контракт выделены в рамках Инициативы по содействию безопасности в Украине.



Отметим, что ВСУ уже освоили, получили и поставили на боевое дежурство несколько комплексов NASAMS. Причем, в первые дни боевого применения эти системы продемонстрировали 100-процентную эффективность, сбив из десяти запусков десять российских ракет.