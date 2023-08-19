



Пентагон: У Украины есть альтернатива “долгой и трудной войне” – это дипломатия

Украину ждет долгая и тяжелая война с Россией, но завершить ее можно и дипломатическим путем. Об этом заявил в интервью журналистам председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, пишет The Washington Post.



“Если конечный результат войны – свободная, независимая, суверенная страна Украина с нетронутой территорией, это потребует значительных усилий. Это долгая, очень трудная война с большими потерями. Вы можете достичь этих целей военным путем. Это займет много-много времени, но вы также можете достичь этих целей, возможно, с помощью дипломатических средств”, – сказал Милли, подчеркнув, что украинское контрнаступление “еще не исчерпало себя”.



Генерал также не согласен с тем, что США недостаточно помогают Украине в войне.



“Я с самого начала, еще до того, как русские вторглись в Украину, участвовал в принятии решений с президентом] Байденом, Советом нацбезопасности и министром обороны] Остином. Я не видел никакого промедления вообще”, – отметил он. “Мы предоставили Украине много техники, боеприпасов, огромную военную помощь, много гражданской помощи, денег. Мы предоставили им необходимое количество оборудования в нужное время для достижения целей, которые им были необходимы”.



Милли еще до начала контрнаступления неоднократно заявлял, что у Украины вряд ли получится освободить всю свою территорию военным путем, поэтому ей следует пойти на переговоры с Россией. Как утверждает Politico, американские официальные лица стали соглашаться с позицией Милли, когда стало ясно, что быстрых результатов в контрнаступлении не будет.



Впрочем, источник издания оговорился – мало кто в США “верит, что Москва серьезно относится к переговорам по поводу завершения войны”.