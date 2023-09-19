



Пентагон: Танки Abrams уже скоро будут на поле боя в Украине

Во вторник, 19 сентября, в Германии началось 15 заседание Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн. Мероприятие открыл глава Пентагона Ллойд Остин.



Он заявил, что американские танки Abrams уже в ближайшее время будут доставлены в Украину. Он также отметил, что вклад США в военной помощи Украине "был мощным и остается таким".



"Поэтому мы будем тесно сотрудничать с украинскими партнерами, чтобы всю помощь, которую мы оказываем Украине, использовали эффективно и должно. Мы говорим о танках Abrams, которые уже вот-вот будут на поле боя в Украине", - сказал Остин.



Как известно, это первое заседание в формате Рамштайн для Рустема Умерова в должности министра обороны Украины. Предыдущая встреча в этом формате проходила 18 июля.



Напомним, Соединенные Штаты пообещали передать Украине 31 танк Abrams. Сначала в Вашингтоне анонсировали передачу версии M1A2, но позже из-за долгих сроков поставки предоставить захотели версию M1A1.



В марте представители Пентагона сообщали, что передачу танков хотят завершить к осени 2023 года. Вскоре министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что американские танки Abrams не будут участвовать в этом контрнаступлении ВСУ.



В июле стало известно, что, по данным источников в Пентагоне, военнослужащие ВСУ, проходящие обучение по эксплуатации американских танков Abrams на базе в Германии, могут быть готовы к бою уже через несколько недель.