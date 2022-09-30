



Пентагон создает командование для поддержки Украины

Пентагон планирует создать новое командование по контролю и управлению поддержкой Украины, пишет The New York Times.



Министерство обороны США готовится пересмотреть, как Соединенные Штаты и их союзники обучают и оснащают украинскую армию. Это, как говорят официальные лица, вкладывается в планы долгосрочного обязательства администрации Байдена поддерживать Украину в ее войне с Россией.



Ожидается, что это предложение оптимизирует систему обучения и помощи, в срочном порядке и буквально на ходу созданную после российского вторжения в феврале. По словам нескольких военных и должностных лиц администрации, система будет передана новому командованию, расположенному в Германии, а возглавит штаб высокопоставленный генерал США.



Генерал Кристофер Каволи, Председатель Европейского командования Вооруженных Сил США и Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, недавно представил Минобороны соответствующий проект. Ллойд Остин и его помощники изучают планом и, вероятно, примут окончательное решение в ближайшие недели. Об этом сообщили источники, добавив, что Белый дом и Пентагон поддержали такой подход.



Новое командование, равно как и обязательства Пентагона предоставить Украине более 16 миллиардов долларов военной помощи, свидетельствует о том, что Соединенные Штаты ожидают угрозы со стороны России по отношению к Украине и ее соседям на протяжении многих лет, заявили нынешние и бывшие чиновники США.



«Это признание реальности важной миссии помощи нашим украинским партнерам в сфере безопасности», - сказал адмирал Джеймс Ставридис, бывший Верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе – Кроме того, это создаст формальную структуру безопасности, которую смогут соблюдать наши союзники и партнеры с точки зрения передачи украинцам своего оборудования и обеспечения обучения».



Генерал Дэвид Петреус, бывший главнокомандующий США в Ираке и Афганистане, также согласен с этим видением. «Это была бы очень важная и очень уместная инициатива, учитывая масштабы усилий США и вклад наших союзников по НАТО»,- сказал он.



Новое командование, которое будет подчиняться генералу Каволи, будет выполнять решения, принятые Контактной группой по обороне Украины (так называемым «форматом Рамштайн»): коалицией из 40 стран, которую Министерство обороны создало после российского вторжения для удовлетворения потребностей и запросов Украины. Министры обороны стран-членов встретились на этой неделе в Брюсселе.