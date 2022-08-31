



Пентагон: Россия не сможет увеличить мощь за счет набора новой живой силы

Россия не сможет достичь целей по укомплектованию личного состава для своего нового расширения вооруженных сил и не сможет пополнить ряды подразделений, участвующих в российско-украинской войне, заявил высокопоставленный представитель оборонного ведомства США на брифинге Пентагона в понедельник.



"Любая дополнительная живая сила, которую Россия сможет набрать к концу года, на самом деле не сможет увеличить общую боевую мощь России", - заявил высокопоставленный представитель оборонного ведомства США.



Пентагон заявил, что Россия уже работала над увеличением призыва до принятия указа, отменила возрастной ценз для новобранцев и набирала заключенных.



"Многие из этих новобранцев были пожилыми, непригодными для воинской службы и плохо обученными", - сказал представитель оборонного ведомства.



"Это говорит о том, что любой дополнительный личный состав, который Россия сможет набрать к концу года, на самом деле не может увеличить общую боевую мощь России", - добавил он.