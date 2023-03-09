



Пентагон против передачи доказательств военных преступлений РФ в Гаагский суд

По данным The New York Times Пентагон блокирует передачу администрацией президента США Байдена доказательств о зверствах России в Украине в Гаагский суд. Американские военачальники возражают против помощи суду в расследовании дел военных РФ, чтобы не создать прецедент, который может помочь суду привлечь к ответственности американских военных.



По словам официальных лиц, остальные ведомства, включая спецслужбы, Государственный департамент и Министерство юстиции США, выступают за передачу доказательств суду. Речь идет о расследовании, которое главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан начал после вторжения России в Украину год назад. Информация включает материалы о решении российских официальных лиц намеренно наносить удары по гражданской инфраструктуре и похищать тысячи украинских детей с оккупированной территории.



В декабре Конгресс США изменил старые юридические ограничения на американскую помощь суду, позволив стране помогать в расследованиях и возможном судебном преследовании, связанном с войной в Украине. Но за закрытыми дверями продолжается политический спор о том, нужно ли это делать.



"Совет национальной безопасности созвал 3 февраля заседание "главного комитета" на уровне кабинета министров в попытке разрешить спор, но министр обороны Ллойд Остин продолжал возражать", – говорится в материале.



Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Эдриен Уотсон заявила, что правительство США поддерживает ряд расследований для выявления и привлечения к ответственности тех, кто несет ответственность за военные преступления России, в том числе через украинскую прокуратуру, ООН и Международный уголовный суд.



Тем не менее США планируют выделить 28 млн. долларов на помощь в привлечении к ответственности за военные преступления в Украине.