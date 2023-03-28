



Пентагон планирует привлечь специалистов Кремниевой долины к разработке оружия

Министерство обороны США стремится привлечь стартапы из Кремниевой долины к разработке новых вооружений, чтобы не допустить лидерство Китая в этой области. Об этом пишет The Wall Street Journal.



По словам чиновников Пентагона, существует обеспокоенность, что оборонная промышленность США стала зависеть от нескольких крупных компаний, что препятствует инновациям. Между тем, Китай продвинулся вперед в некоторых ключевых технологиях – от небольших дронов до гиперзвуковых ракет.

По некоторым оценкам, капитальные вливания Пекина в технологический сектор составляют более триллиона долларов.



По данным отслеживающей частное финансирование PitchBook Data Inc., сейчас примерно $6 миллиардов ежегодно поступает от частного капитала на оборонную и аэрокосмическую отрасли Соединенных Штатов. В 2017 году бизнес тратил на это около миллиарда долларов.



Недавно Администрация президента Джо Байдена запросила $115 миллионов на финансирование нового подразделения Пентагона “Офис стратегического капитала”, который будет привлекать больше инвестиций, в частности венчурного капитала, в компании, производящие технологии для военных.