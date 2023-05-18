



Пентагон ошибся на $3 млрд в стоимости помощи Украине: отправят больше оружия

Пентагон переоценил стоимость военного оборудования, которое он отправил в Украину, примерно на три миллиарда долларов. Эта ошибка открывает возможность отправки Украине большего количества оружия для защиты от РФ. Об этом сообщает Reuters.



Два высокопоставленных представителя Пентагона заявили, что ошибка произошла в результате присвоения более высокой, чем оправдано, стоимости оружию, которое было взято из американских запасов и затем отправлено на Украину.



"Мы обнаружили несоответствия в том, как мы оцениваем оборудование, которое мы передали Украине", - заявил один из высокопоставленных чиновников оборонного ведомства.



При этом помощник сенатора на условиях анонимности сообщил, что Конгресс будет уведомлен о корректировке бухгалтерского учета в четверг, 18 мая.

Чиновник оборонного ведомства добавил, что, возможно, сумма переоцененного оружия может вырасти, так как Пентагон более тщательно изучает ситуацию, увеличивая сумму в 3 миллиарда долларов.