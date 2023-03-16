



Пентагон опубликовал видео инцидента с беспилотником в Черном море

В четверг Пентагон сделал редкий шаг, обнародовав рассекреченное видео, на котором показан перехват Россией американского военного разведывательного беспилотника, сбитого над Черным морем два дня назад.



Это был первый прямой американо-российский инцидент с начала войны на Украине, ухудшивший и без того напряженные отношения между Вашингтоном и Москвой .



На видео российский истребитель Су-27 приближается очень близко к американскому беспилотнику MQ-9 и сбрасывает рядом с ним топливо, что, по словам официальных лиц США, было очевидной попыткой повредить американский беспилотник, когда он пролетал над Черным морем.



Видео также показывает потерю видеопотока после другого близкого российского маневра, который, по словам Пентагона, произошел в результате столкновения российского самолета с дроном. Он заканчивается изображениями поврежденного винта беспилотника, который, по словам Пентагона, возник в результате столкновения, что сделало самолет неработоспособным.



Пентагон заявил, что видео продолжительностью около 40 секунд было отредактировано военными США по длине, но показывает события в последовательном порядке.



Россия отвергла обвинения США в том, что ее самолеты действовали безрассудно во время инцидента во вторник над Черным морем, и вместо этого обвинила в крушении “резкое маневрирование” беспилотника, заявив, что его самолет не вступал в контакт.

BREAKING: U.S. military releases dramatic declassified video taken by MQ-9 Reaper drone that shows the moment that a Russian Su-27 fighter jet collided with it after attempting to spray the drone with jet fuel. https://t.co/XGoVQN7ppJ pic.twitter.com/X9vH6qtFGf — ABC News (@ABC) March 16, 2023

Публикация видео последовала за отдельными телефонными разговорами в среду между высокопоставленным американским генералом Марком Милли и его российским коллегой, начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым, а также между министром обороны США Ллойдом Остином и его российским коллегой Сергеем Шойгу.