



Пентагон назвал условие вступления Украины в НАТО

Вашингтон поддерживает политику "открытых дверей" в НАТО. Однако решение о возможном вступлении Украины должны принять все страны-участницы блока. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин.



"Мы стремимся поддерживать политику "открытых дверей" НАТО, но решение о расширении Альянса должны принимать все страны блока", - заявил Остин.



Он подчеркнул, что в настоящее время США сосредоточены, прежде всего, на помощи Украине, которая с 24 февраля защищается от российского вторжения.



"Мы делаем все возможное, чтобы у Украины было то, что ей нужно для успеха. И мы видим действительно хорошие результаты, достигнутые украинскими силами", - подытожил глава Пентагона.



Следует отметить, что уже 9 стран (из 30) поддержали членство Украины в НАТО, такие, как: Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Северная Македония, Черногория, Польша, Румыния и Словакия.



Напомним, что 30 сентября президент Украины Владимир Зеленский объявил о подаче заявки на вступление в НАТО и отметил, страна рассчитывает на присоединение в ускоренном порядке.

