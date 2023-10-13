



Пентагон: Мы будем поддерживать Израиль так же, как поддерживаем Украину

Соединенные Штаты будут предоставлять Израилю средства, необходимые для борьбы с террористической группировкой ХАМАС, так же как они предоставляют Украине оружие, необходимое для победы над Россией. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.



"Мы можем и будем поддерживать Израиль так же, как мы поддерживаем Украину", - сказал Остин в завершение встречи министров обороны стран НАТО. "Соединенные Штаты могут ходить и жевать жвачку одновременно», - заявил Остин.



Напомним, ранее издание Reuters сообщило, что администрация президента США Джо Байдена на следующей неделе попросит у Конгресса дополнительное финансирование.



Напомним, ранее телеканал NBC News со ссылкой на собственные источники сообщало, что Белый дом готовит единый пакет на дополнительное финансирование для Израиля, Украины, Тайваня и укрепления защиты границы.