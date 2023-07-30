



Пентагон купит для Украины Starlink, которые Маск не отключит, - NYT



Министр обороны США Ллойд Остин одобрил сделку ведомства о приобретении сотен новых терминалов и услуг Starlink. Такое соглашение дает Пентагону контроль над установкой, где работает сигнал на территории Украины, и позволяет не опасаться его прерывания по желанию владельца компании SpaceX Илона Маска.



Об этом сообщает The New York Times.



По словам двух американских чиновников, знакомых со сделкой, речь идет о 400 - 500 таких терминалов Starlink, а одобрении соглашение глава Пентагона в июне.



Такие новые устройства будут выполнять "ключевые функции и определенные миссии". В публикации говорится о том, что сделано это было, вероятно, чтобы предоставить Украине специальные терминалы и услуги для выполнения конфиденциальных функций, которые Маск отключить не сможет.



В материале также отмечается, что Пентагон подтвердил контракты со Starlink, но отказался вдаваться в подробности.



В США федеральное правительство является одним из крупнейших клиентов SpaceX, используя свои ракеты для миссий NASA и запуска военных спутников наблюдения. Как рассказал изданию источник, знакомый с дискуссиями, высокопоставленные чиновники Пентагона пытались посредничать в вопросах, связанных со Starlink, в частности с Украиной.



В статье также говорится о том, что еще 17 марта главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный в ходе телефонного разговора с председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли поднял тему Starlink.



Как рассказали изданию три источника, знакомых с разговором, Залужный отметил, что решения Украины на поле боя зависели от дальнейшего использования Starlink для связи, и страна хотела обеспечить доступ и обсудить, как покрыть стоимость услуги.



Напомним, что по данным американских СМИ, миллиардер Илон Маск отказал ВСУ в просьбе включить Starlink в районе временно оккупированного Крыма.

