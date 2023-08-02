



Пентагон: Контрнаступление ВСУ – это будет марафон, а не спринт

Контрнаступление Вооруженных сил Украину будет тяжелым, и Соединенные Штаты Америки будут оказывать Украине поддержку столько, сколько потребуется для полной деоккупации украинских земель.



Такое заявление сделал пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер на брифинге.



"Я хотел бы выделить комментарии министра обороны США Ллойда Остина на последней Контактной группе по вопросам обороны в Украине. Тогда он подчеркнул, что это (украинское контрнаступление – ред. ) будет марафон, а не спринт. В то же время мы собираемся продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – заверил Пэт Райдер.



Как сообщал Mignews, Силы обороны на юге освободили уже около 205 квадратных километров украинской земли.