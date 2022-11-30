



Пентагон: к 2035 году КНР может получить 1,5 тысячи ядерных боеголовок

Если Китай продолжит нынешние темпы укрепления ядерного арсенала, то к 2035 году он получит 1,5 тысячи ядерных боеголовок.

По данным АР, об этом говорится в отчете Пентагона.

По данным министерства обороны США, за шесть лет КНР может получить в свое распоряжение до 700 боеголовок, а к 2030 году - до тысячи. Такие выводы были сделаны еще в прошлом году.

По данным Пентагона, в настоящее время Китай располагает уже около 400 единицами боеголовок.