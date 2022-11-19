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Пентагон: итог войны в Украине будет решающим в этом столетии
19.11.2022 23:33 Алина Груднева

Пентагон: итог войны в Украине будет решающим в этом столетии

Итог войны в Украине станет решающим фактором в нынешнем столетии в сфере глобальной безопасности .

 
По данным "РБК-Украина", такое заявление сделал министр обороны США Ллойд Остин.
 
"Итоги войны в Украине помогут определить курс глобальной безопасности в этом столетии", - отметил глава Пентагона.
 
Он подчеркнул, что США не будут вовлечены в эту войну, хоть и продолжат поддерживать Украину. По словам Остина, НАТО не стремится к конфронтации с Россией.

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