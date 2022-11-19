



Пентагон: итог войны в Украине будет решающим в этом столетии

Итог войны в Украине станет решающим фактором в нынешнем столетии в сфере глобальной безопасности .

По данным "РБК-Украина", такое заявление сделал министр обороны США Ллойд Остин.

"Итоги войны в Украине помогут определить курс глобальной безопасности в этом столетии", - отметил глава Пентагона.

Он подчеркнул, что США не будут вовлечены в эту войну, хоть и продолжат поддерживать Украину. По словам Остина, НАТО не стремится к конфронтации с Россией.